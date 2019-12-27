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Новый год и Рождество 17 минут назад

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27 декабря 201913:57 Юлия Парфенюк

Москва предновогодняя: праздничные развлечения и ярмарка подарков

Москва предновогодняя: праздничные развлечения и ярмарка подарков

На ВДНХ открылась праздничная ярмарка — это отличная возможность купить подарки, вкусно поесть и повеселиться. Зимние забавы в эти выходные — по всей Москве. Проходят сразу два фестиваля ледяных скульптур, можно покататься на сноубордах, поиграть в керлинг и прямо на свежем воздухе посмотреть балет на льду "Щелкунчик".

До Нового года несколько дней — самое время запастись подарками. За ними и праздничным настроением приезжайте на ВДНХ. Здесь открылась новогодняя ярмарка. Сувениров, зрелищ и угощений точно хватит на всех.

Широкий ассортимент всех зимних атрибутов — головные уборы, варежки, валенки и, конечно, елочные игрушки от самых современных до ретро. Не обойдется и без забав: колядки, кукольный театр, акробаты… Не забудьте полакомиться яблоками в карамели и жареными каштанами.

Уже в эту субботу, 28 декабря, на Поклонной горе начнется Московский ледовый фестиваль. Искрящийся лед в виде необычных скульптур разместился на улице и в трех павильонах. Гостей ждут кремлевские горки и, трижды в день, новогодняя шоу-программа. Одевайтесь теплее и не забудьте ледянки и тюбинги — время пролетит незаметно.

Ледяные скульптуры людей и животных, утопающие в разноцветной подсветке — эти произведения искусства демонстрируют лучшие китайские мастера на Харбинском фестивале в "Сокольниках". В столице он проходит впервые и продлится до середины января.

В субботу в Лужниках открывают "Южный полюс" — один из самых известных катков столицы. Более 16 тысяч квадратных метров чистого льда, красочные пейзажи и зажигательная музыка — все, что нужно для идеальных выходных.

В Москве в самом разгаре фестиваль "Путешествие в Рождество". Москвичей ждут более чем на 80 площадках. В эти выходные в программе — ледовые балеты, вечеринка на льду, а также спектакли, посвященные русским и европейским рождественским традициям. Расписание ищите на сайте.

А любители спорта в рамках фестиваля смогут покататься на сноуборде на Новом Арбате или сыграть в керлинг на Школьной улице — инвентарь предоставят бесплатно.

И какой Новый год без любимого "Щелкунчика"? Окунуться в детство и посмотреть спектакль можно на двух площадках: в Ледовом дворце на площади Революции и в Новопушкинском сквере.

Уже сегодня в 19:00 состоится шествие Дедов Морозов — участники пройдут по центральным улицам столицы под жаркую бразильскую музыку. Хотите почувствовать себя в роли зимнего волшебника? Присоединяйтесь к шествию! Но для начала придумайте себе костюм: самые креативные Деды Морозы получат призы.

Текст: "Вести-Москва"

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