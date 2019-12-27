Шарапова снялась с турнира Гавайах и может пропустить Australian Open

Бывшая лучшая теннисистка России Мария Шарапова не выступит на крупном выставочном турнире на Гавайях. Пятикратная чемпионка "Большого шлема" никак не оправится от травмы, полученной в августе, и может пропустить начало нового сезона.

Ранее сообщалось, что Мария заявилась на несколько турниров, подводящих к Открытому чемпионату Австралии, первому в сезоне "Шлему", который пройдет в январе. При этом одно из запланированных Шараповой состязаний налагается по срокам на квалификацию Australian Open, в которой, россиянке скорее всего придется сыграть.

Но отмена турнира на Гаваях означает, что вслед за ней могут последовать и другие, сообщает Khon2.Com. Шарапова сказала журналистам, что ей необходимо еще немного времени, чтобы подготовиться к возвращению в тур после повреждения.

Впрочем, многие известные игроки также отменили свою поездку на тихоокеанские острова. От участия в соревнованиях отказался 13-я ракетка мира японец Кеи Нисикори, также залечивающий травму. Ранее с турнира на Гавайях, который состоится 26-28 декабря, снялись канадцы Бьянка Андрееску и Милош Раонич.