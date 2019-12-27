Новости Оборона и безопасность

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27 декабря 201914:10

Первые гиперзвуковые "Авангарды" встали на вооружение

Первые гиперзвуковые "Авангарды" встали на вооружение

Первый полк, вооруженный гиперзвуковым ракетным комплексом "Авангард", заступил на боевое дежурство. Об этом президенту Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает телеканал "Россия 24".

Ранее глава военного ведомства рассказал, что "Авангард" должен встать на вооружение до конца 2019 года. Кроме того, в 2020 году российские Ракетные войска стратегического назначения получат 22 комплекса "Авангард" и "Ярс".

"Авангард" — это планирующий крылатый боевой блок, способный разгоняться до 27 Махов. При этом он раскаляется до 2 тысяч градусов по Цельсию, но новейшие композитные материалы не дают ему сгореть.

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