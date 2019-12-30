Нужна помощь: Алену Грошеву спасет дорогое лекарство

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Сегодня мы рассказываем о шестимесячной Алене Грошевой из Екатеринбурга.

У девочки опасное врожденное заболевание – острый младенческий лимфобластный лейкоз. Болезнь приняла тяжелую форму, спасти Алену может только пересадка костного мозга. Донором станет кто-то из близких девочки, но прежде ее нужно вывести в устойчивую ремиссию. Для этого требуется терапия дорогим противоопухолевым препаратом блинатумомаб. Но стоимость этого лекарства не покрывается госквотой, а оплатить его родители Алены не в силах.

Из письма Анны Грошевой, мамы Алены: "Дочка родилась здоровой и крепкой. Но когда ей было четыре месяца, заболела. Воспалился левый глаз, и педиатр из районной поликлиники назначил лечение от конъюнктивита. А через несколько дней у Алены возникли проблемы с дыханием. На скорой ее отвезли в больницу, врачи провели обследование. Когда пришел результат анализа крови, выяснилось, что в организме есть опухолевые клетки! После пункций костного и спинного мозга врачи поставили диагноз: рак крови в тяжелой форме. Это было для нас страшным ударом! После первого курса химиотерапии количество опухолевых клеток в костном мозге сократилось, но небольшое их число все еще остается. Врачи нам сказали, что при таком варианте лейкоза, как у Аленки, для излечения необходима пересадка костного мозга. Донором станет либо моя старшая дочь Наташа, либо я. Но, чтобы операция прошла успешно, Алене необходимо выйти в ремиссию, и в этом ей должно помочь дорогое лекарство блинатумомаб. Нам придется покупать препарат самим. Но сумма очень большая. Мы с мужем инженеры, доходы небольшие, воспитываем двоих детей, самим нам таких денег не собрать. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Алены Грошевой не хватает 828 080 руб.

Заведующий отделением детской онкологии№2 Областной детской клинической больницы Олег Аракаев (Екатеринбург): "По жизненным показаниям Алене необходима медикаментозная терапия лекарственным препаратом блинатумомаб, которая поможет достичь ремиссии. К сожалению, данное лекарство отсутствует в отделении".

Стоимость лекарства 1 521 000 руб.

99 221 руб. собрали телезрители ГТРК "Урал".

18 609 руб. собрали телезрители ОТВ.

575 090 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 828 080 руб.

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