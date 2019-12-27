Шойгу: эффективность российской армии выросла на 14%

Возможности российских вооруженных сил выросли на 14%, а 95% техники готовы к бою, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Кроме того, глава военного ведомства отметил, что доля современного вооружения в отечественной армии превысила отметку в 68%, пишет агентство ТАСС.

Высокую готовность российский вооруженных сил подтверждают свыше 18 тысяч учений, две внезапных проверки, а также крупнейшие за долго время маневры "Центр-2019".



Ранее Сергей Шойгу отчитался Владимиру Путину о постановке на вооружение новейшего гиперзвукового комплекса "Авангард".