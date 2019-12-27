Илья Ковальчук в нынешнем сезоне в чемпионат России не вернется

Нападающий хоккейной сборной России Илья Ковальчук, который в середине декабря расторг контракт с клубом заокеанской НХЛ "Лос-Анджелес Кингз", не собирается до конца текущего сезона искать место для трудоустройства в отечественных клубах.

"Ковальчука однозначно не будет в Континентальной хоккейной лиге в этом сезоне", — цитирует Спортбокс.Ru слова агента игрока Юрия Николаева. Ранее и сам хоккеист довольно скептически оценил перспективы возвращения в КХЛ. В пятницу, 27 декабря, в российской Лиге истекает срок возможных дозаявок игроков.

Ветеран российского хоккея это сезон начал в составе "Кингз", но лавров не снискал, забросив 3 шайбы в 17-ти матчах регулярного чемпионата Лиги. В итоге "короли" выставили Ковальчука на драфт отказов. 36-летний форвард продолжает поиски вариантов трудоустройства в НХЛ, ходили слухи, что на него может претендовать "Бостон Брюинз". Но они пока не подтвердились.