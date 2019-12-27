В Самаре геям и проституткам запретили быть донорами крови

В Самаре на сайте областной станции переливания крови разместили информацию, которая поясняет, кто не может стать донором. В перечислениях указаны такие заболевания, как вирусные, соматические, сердечные и многие другие. Но больше всего на себя обратил внимание пункт, в котором указаны гомосексуалисты и проститутки, поскольку они относятся к группе риска носителей ВИЧ.

Замдиректор по медицинской части областной станции переливания крови Елена Кудинова объяснила, что такие ограничения обусловлены приказом федерального Минздрава, постановлением Главного государственного санитарного врача России.

Действительно, данные указания присутствуют в приказе министерства от 2001 года, но дело в том, в 2008 году данная норма была изменена.

Директор самарской службы крови Сергей Кузнецов прокомментировал "Интерфакс" ограничения. По его словам, они будут изменены на более мягкие. Формулировку скорректируют в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, но сущность представленной информации останется прежней.

В федеральном законе "О донорстве крови и ее компонентов" гомосексуалисты не указаны как относящиеся к группе риска. В то же время в областной станции переливания крови не объяснили, как определяют среди потенциальных доноров, кто является гомосексуалом, а кто нет, сообщает "Другой город".