Фигурное катание. Алиев выиграл чемпионат России среди мужчин

Победой опытного Дмитрия Алиева завершился в Красноярске чемпионат России по фигурному катанию среди мужчин-одиночников. Алиев оказался вторым в произвольном катании, но сумел опередить всех конкурентов по сумме двух дисциплин, набрав 260,98 балла.

После ряда неудачных выступлений "бумажных" фаворитов в короткой программе, все ждали коренных изменений в таблице после произвольного катания. Так и случилось. Молодой Макар Игнатов, выигравший первый день, не вполне справился с давлением и в итоге оказался на самом обидном – 4-м месте.

Серебряную медаль выиграл Артур Даниелян, который был лучшим в произвольной, но которого подвели низкие баллы за короткую программу. Его сумма – 253,42. Третье место у достаточно опытного Александра Самарина – 252,74 балла.

У Игнатова четвертое место в произвольном катании и четвертая итоговая сумма – 249,46. Юный Петр Гуменник занял 7-е место и пока, видимо, не готов бороться с сильнейшими за более высокое место – 238,08 балла. Впрочем, и один из лидеров нашей сборной последних лет Сергей Воронов набрал только 9-ю сумму (233,82), а Андрей Лазукин замкнул первую дюжину участников (223,09).