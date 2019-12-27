15-летний подросток лишился руки из-за взрыва петарды

Ученику девятого класса в Екатеринбурге оторвало руку во время изготовления петарды, 15-летний подросток находится в реанимации.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность поставил в известность информированный источник.

По словам собеседника агентства, ЧП произошло вечером 25 декабря. "Мальчик очень умный, эрудированный, из благополучной семьи", - добавил он.

Следственным управлением СКР по Свердловской области по факту случившегося проводится доследственная проверка. Сообщается, что мальчик получил не только травму руки, но и ожоги.