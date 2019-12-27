Василевский и Кузнецов включены в сборную декады молодежного чемпионата мира

Международная федерация хоккея подвела итоги уходящего десятилетия молодежных чемпионатов мира. В символическую команду были включены два российских хоккеиста, ныне выступающих в НХЛ – Андрей Василевский и Евгений Кузнецов.

Василевский – вратарь американского клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг", добился с молодежной сборной России 11 побед в рамках чемпионата мира. Кроме того, в его активе три медали мировых первенств: серебро и две бронзы.

Кузнецов же, являющийся нападающим "Вашингтон Кэпиталз", за время выступления в составе российской "молодежки" набрал 24 очка. В двух розыгрышах чемпионатов мира он стал обладателем золотой и серебряной медалей.

Помимо россиян в символическую команду также были включены канадские оборонцы Райан Эллис и Тома Шабо, а также форварды Теуво Терявяйнен из Финляндии и Трой Терри из США.