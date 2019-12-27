Путин подарил школьнице из Обнинска ретривера для терапии

12-летняя жительница Обнинска Екатерина получила подарок от президента России Владимира Путина. Власти Калужской области торжественно вручили ей щенка золотистого ретривера.

Как сообщает РИА Новости, семья девочки многодетная, в ней воспитываются четверо ребят. Екатерина — старший ребенок, она находится на индивидуальном обучении в Обнинской школе-интернате "Надежда" для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

К Владимиру Путину от имени девочки обратился ее отец, он написал письмо в электронную приемную. Папа попросил для дочери золотистого ретривера или лабрадора. Собака нужна Екатерине для рекомендованной специалистами терапии. Подарок от президента порадовал всю семью.



Ранее Владимир Путин исполнил мечту десятилетнего Андрея Кочетова. С его желанием глава государства познакомился с помощью "Елки желаний". Мальчик побывал на склонах Красной Поляны, а также в Олимпийском парке Сочи.