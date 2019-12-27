На ком зарабатывают художники Арбата. Рейтинг мировых звезд

Список самых хлебных персонажей, на которых зарабатывают уличные художники на московском Арбате, впервые составил телеканал "Синема". Рейтинг лучших портретов-приманок для художников возглавила Одри Хепбёрн. Ее портрет чаще всего встречался на протяжении пешеходной улицы от Арбатской площади до метро "Смоленская".

Фильмы с Одри знают все. Это и "Завтрак у Тиффани" и "Украсть миллион". Итог, семь баллов.

По пять баллов набрали сразу два актера. Второе и третье место рейтинга поделили Том Круз и Арнольд Швагценеггер. 31 октября в российский прокат вышел фильм "Терминатор: Тёмные судьбы". Это шестая часть культовой франшизы, ролью в которой прославился Арнольд Шварценеггер. И осенью Шварценнегер, точнее, его портрет, на Арбате стал попадаться чаще.

Анджелина Джоли осталась за пьедесталом. Четвертое место. В 2019 году актрису зрителеи видели в "Малифисенте: Владычице тьмы". Ее предыдущий фильм "Лазурный берег" выходил аж в 2015 году.

Единственным россиянином в пятерке оказался Иван Ургант. Близость к Новому году определило его позицию в рейтинге. Именно он – лицо кинофраншизы "Ёлки".

Причина относительно невысокой популярности российских актеров пояснил художник Николай. Его арбатские коллеги делают ставку на зарубежных артистов, чтобы привлечь гостей Москвы.

Несмотря на сверхпопулярность Александра Петрова и Данилы Козловского, за время наблюдений на Арбате не было выставлено ни одного их портрета. Хотя в 2018 году фильмы с их участием собрали 37% кассы российского кино – 5 миллиардов рублей. Если связь между премьерами и портретами действительно есть, то после премьер фимльмов "Вторжение" и "Лед" стоит ждать появление на Арбате портретов Петрова.

Динамика появлений портретов-приманок позволяет определить реакцию художников на одиночные события — премьеры, скандалы, расследования.

"Мы хотим сделать Индекс Арбата круглогодичным инструментом наблюдений за так называемыми долгими трендами популярности", — обещает представить следующий рейтинг Арбата в начале весны 2020 года главред телеканала "Синема" Иван Кудрявцев.

Всего телеканал "Синема" зафиксировал портреты 95 персон. На втором месте за актерами по числу изображений — музыканты, а на третьем — мировые знаменитости из разных сфер: например, ученый Альберт Эйнштейн, писатель Стивен Кинг и супермодель Клаудиа Шиффер.