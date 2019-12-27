В Петербурге оригинально обезвредили налетчика на салон сотовой связи

В Петербурге продавцы салона сотовой связи дали отпор вооруженному грабителю. Они весьма оригинально обезвредили налетчика. Всё зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщают "Вести Санкт-Петербург"

История с нападением начинается как боевик. Мужчина в медицинской маске с оружием врывается в салон с требованием отдать ему все деньги. А дальше неожиданный поворот - продавцы отбирают у налетчика пистолет, и вот уже девушка-консультант угрожает ему. Тогда мужчина в маске грозит электрошокером и ручной гранатой. Однако продавцы выставили на него огнетушитель и оглушили стулом, а еще успели нажать тревожную кнопку. Неудавшийся грабитель все-таки сбежал, но был пойман почти сразу. Комедийность всего произошедшего в том, что огнетушитель настоящий, а вот пистолет и гранта — оказались муляжами.

Стоит отметить, что нашли "грабителя" по следам пены на одежде. Мужчина сорока лет, ранее уже неоднократно судим за подобные преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".