Офис Зеленского пообещал интервью российскому информагентству

Офис президента Украины Владимира Зеленского пообещал найти время для его интервью российскому информационному агентству.

Как передает РИА Новости, пресс-служба главы украинского государства по электронной почте поблагодарила журналистов агентства за их заинтересованность в освещении деятельности президента Зеленского и сообщила, что в будущем изыщет время для интервью.

Ранее на пресс-конференции в Париже по итогам саммита в "нормандском формате", Зеленский пригласил сотрудницу РИА Новости приехать на Украину, чтобы "ощущать и понимать", что происходит в стране.