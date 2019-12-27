Экс-зенитовец Паредес может оказаться в "Ювентусе"

Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Леандро Паредес, ныне защищающий французский "Пари Сен-Жермен", в январе 2020 года может пополнить состав туринского "Ювентуса". Трансфер аргентинца может осуществиться в случае ухода из "Юве" Эмре Джана.

В приобретении Паредеса заинтересован лично главный тренер "Старой синьоры" Маурицио Сарри, сообщает Газета.Ru. Известно, что итальянский специалист уже не в первый раз проявляет заинтересованность в услугах Паредеса. Ранее Сарри хотел пригласить хавбека в лондонский "Челси" будучи наставником "синих".

Паредес выступает за парижан с января 2019 года, куда он перебрался из "Зенита". В "ПСЖ" он сыграл 35 матчей, отметившись одной голевой передачей.