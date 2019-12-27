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27 декабря 201917:59

Егоров о своей отставке: не все задуманное удалось сделать

Экс-председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал свой уход с поста. Занимавший свою должность с мая 2108 года функционер сказал, что сделано было много, но не все из задуманного.

"Я принял решение покинуть должность руководителя департамента судейства и инспектирования, — цитирует Егорова Спорт24.Ru. – Считаю, что нашим ведомством была проделана большая работа, но не все задуманное получилось реализовать".

Инсайдеры считают, что уход Егорова связан с тем, что РФС начал и проводит реформирование департамента, который, скорее всего, будет разделен на два комитета. "Уверен, что судейская реформа будет успешной, и мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень", — считает Егоров.

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