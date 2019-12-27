Питерские продавцы разоружили грабителя и отбились от него огнетушителем

Полнейшим провалом обернулась для 40-летнего налетчика попытка поживиться в питерском салоне сотовой связи. Его не только разоружили и "ввели в заблуждение" с помощью огнетушителя, но еще обстреляли и фактически сдали полицейским. Страдания горе-грабителя сняла камера наблюдения.

Местом действия стал салон сотовой связи на Лиговском проспекте, куда около 10 часов вечера 25 декабря и нагрянул злоумышленник. Угрожая пистолетом, он потребовал выручку, но его ждал суровый отпор. Продавщица неожиданно выхватила оружие из его рук, а ее коллега схватился за огнетушитель. Короткая беседа не убедила грабителя в том, что он потерпел фиаско. Находчивые продавцы опустошили огнетушитель, припугнули злоумышленника стулом, а затем произвели несколько выстрелов в спину.

Стражи порядка задержали налетчика менее чем через полчаса на улице Черняховского. Им оказался 40-летний рецидивист, в салоне машины которого нашли пистолет "Оса" с патронами, автомат АК-103, пять пластиковых магазинов к нему, штык-нож от автомата, бейсбольную биту, два ножа и два муляжа гранаты Ф-1.