"Нужно нажать на кнопку паузы": Мадонна снова отменила концерт из-за сильных болей

Американская певица Мадонна вновь отменила концерт в США в поддержку студийного альбома Madame X. Причиной этого стали сильнейшие боли. В настоящее время европейская часть турне, которая стартует в Португалии 12 января, остается под вопросом.

О срыве концерта артистка рассказала на своей странице в Instagram. По ее словам, она почувствовала сильные боли во время репетиции, когда поднималась по лестнице. Мадонна призналась, что каждая песня ей давалась с трудом, она молилась, чтобы устоять и провести полноценное шоу. Певица отметила, что ее молитвы были услышаны.

Мадонна назвала себя воином, который никогда не сдается, но при этом она вынуждена прислушаться к своему телу и признать, что ее боль — это предупреждение. Артистка попросила прощения у своих фанатов за то, что отменила концерт, поскольку последние два дня она провела с врачами. "Я никогда не позволяла травмам мешать мне выступать, но на этот раз должна признать — нет никакого стыда в том, что я человек и мне нужно нажимать на кнопку паузы", — отметила на своей странице Мадонна.

Это уже не первый случай, когда певица отменяет свой концерт. Такое уже происходило в ноябре — тогда не состоялись три концертные программы. Такое решение артистка приняла по рекомендации врачей.

Состояние здоровья не мешает 61-летней Мадонне строить личную жизнь. При этом ей удается нравиться мужчинам, которые моложе нее. Артистка закрутила роман с 26-летним танцором из своего коллектива Ахламаликом Уильямсом.