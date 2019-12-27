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27 декабря 201917:50

"Нужно нажать на кнопку паузы": Мадонна снова отменила концерт из-за сильных болей

EPA

Американская певица Мадонна вновь отменила концерт в США в поддержку студийного альбома Madame X. Причиной этого стали сильнейшие боли. В настоящее время европейская часть турне, которая стартует в Португалии 12 января, остается под вопросом.

О срыве концерта артистка рассказала на своей странице в Instagram. По ее словам, она почувствовала сильные боли во время репетиции, когда поднималась по лестнице. Мадонна призналась, что каждая песня ей давалась с трудом, она молилась, чтобы устоять и провести полноценное шоу. Певица отметила, что ее молитвы были услышаны.

Мадонна назвала себя воином, который никогда не сдается, но при этом она вынуждена прислушаться к своему телу и признать, что ее боль — это предупреждение. Артистка попросила прощения у своих фанатов за то, что отменила концерт, поскольку последние два дня она провела с врачами. "Я никогда не позволяла травмам мешать мне выступать, но на этот раз должна признать — нет никакого стыда в том, что я человек и мне нужно нажимать на кнопку паузы", — отметила на своей странице Мадонна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I was in tears from the pain of my injuries, Which has been indescribable for the past few days With every song I sang, I said a prayer that I would make it to the next and get thru the show. My prayers were answered, And I made it. I consider myself a warrior I never quit, I never give in, I never give up!! However this time I have to listen to my body And accept that my pain is a warning I want to say how deeply sorry I am to all my fans. For having to cancel my last show I spent the last two days with doctors Scans, ultra sounds, Xrays Poking and probing and more tears. They have made it very clear to me that if l’am to continue my tour— I must rest for as long as possible so that I don’t inflict further and Irreversible damage to my body. I have never let an injury stop me from performing but this time i have to accept that there is no shame in being human and having to press the pause button.............. I thank you all for your understanding, love and support. As the Words to Batuka go........... It’s a Long Road..........Lord Have Mercy🙏🏼. Things have got to change. And they will because MADAME ❌. is a fighter!! Happy Holidays to Everyone ♥️🎄 #madamextheatre #thefillmoremiamibeach @orquestra.batukadeiras.pt

Публикация от Madonna (@madonna) 24 Дек 2019 в 7:59 PST

Это уже не первый случай, когда певица отменяет свой концерт. Такое уже происходило в ноябре — тогда не состоялись три концертные программы. Такое решение артистка приняла по рекомендации врачей.

Состояние здоровья не мешает 61-летней Мадонне строить личную жизнь. При этом ей удается нравиться мужчинам, которые моложе нее. Артистка закрутила роман с 26-летним танцором из своего коллектива Ахламаликом Уильямсом.

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