Фигуристка Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе

В Красноярске завершился второй день чемпионата России по фигурному катанию. В состязании женщин победу праздновала победительница финала Гран-при-2019 Алена Косторная, которая по ходу состязаний превзошла мировой рекорд в короткой программе.

Судьи оценили прокат лидера в 89,86 балла. К сожалению, это достижение останется только национальным рекордом, так как чемпионат страны не входит в программу турниров Международного союза конькобежцев. Официальный мировой рекорд принадлежит Косторной – 85,45 балла.

Именно она и стала победительницей короткой программы чемпионата России. Второе место заняла Анна Щербакова, выступление которой было оценено судьями в 79, 93 балла. Замкнула тройку Александра Трусова. Ее результат — 76,46 балла. Елизавета Туктамышева расположилась на четвертой строчке (75,74), а Евгений Медведева — на пятой (71,08).

Произвольная программа чемпионата России будет представлена фигуристками в субботу, 28 декабря.