Самарский Минздрав: геям не запрещено быть донорами крови

Информация о том, что гомосексуалисты не могут быть донорами крови, устарела и будет удалена, сообщили в Министерстве здравоохранения Самарской области.

"В соответствии с законом РФ "О донорстве крови и ее компонентов", донором может быть каждый дееспособный гражданин с 18 лет, прошедший медицинское обследование", — пояснили в ведомстве.

Ранее на сайте областной станции переливания крови была размещена информация, поясняющая, кто не может стать донором крови. В перечне абсолютных ограничений, в частности, значились: "инфекционные заболевания: СПИД, носительство ВИЧ-инфекции и лица, относящиеся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)". Позднее эта памятка была удалена с сайта, передает "Интерфакс".

В областном Минздраве пояснили, что ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, сифилис и другие заболевания действительно являются абсолютным противопоказанием для донорства, но официального запрета на прием доноров, ведущих однополые отношения, нет.