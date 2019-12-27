В "Прямом эфире" вспомнили самые значимые события уходящего года

В "Прямом эфире" — итоги 2019 года, в котором россиян объединяли и радостные ожидания — например, когда Сергей Лазарев второй раз отправился на "Евровидение", и горе – когда из каждого региона, от самых разных семей шла помощь горящей и утопающей Сибири.

Зрители программы вместе восхищались мужеством героев-летчиков, а ее сотрудники проводил расследования. В уходящий год в этой студии объединяли семьи, отмечали юбилеи и свадьбы.

О том, чем особенным запомнился уходящий год, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".