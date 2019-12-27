"Рубин" намерен приобрести у "Краснодара" Игнатьева

Казанский футбольный клуб "Рубин" в ближайшее трансферное окно может оформить приобретение нападающего "Краснодара" Ивана Игнатьева. Представители клуба из столицы Татарстана предлагают игроку контракт сроком на 4,5 года.

При этом сумма сделки может составить семь миллионов евро – казанцы предлагают "Краснодару" выплату суммы в рассрочку, сообщает Чемпионат.Com. При этом "быки" хотели бы выручить с продажи игрока восемь миллионов евро.

Изначально "Краснодар" не планировал продажу Игнатьева, однако теперь в клубе с юга страны готовы к ведению переговоров. После этого "Рубин" и высказал свое желание приобрести российского нападающего.

В текущем сезоне Иван сыграл за "Краснодар" 13 матчей чемпионата России, отметившись четырьмя забитыми голами.