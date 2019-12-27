Финансовый директор крупной сети пиццерий погиб в результате несчастного случая

Финансовый директор крупной сети пиццерий Domino's Pizza Group Дэвид Бауэрнфайнд погиб в результате несчастного случая. Трагический инцидент произошел в четверг, 26 декабря.

Исполнительный директор Domino's Pizza Дэвид Уайлд рассказал, что компания глубоко потрясена и опечалена этой новостью. Он выразил искренние соболезнования от лица совета директоров, коллег и франшиз супруге погибшего, его дочери, родственникам и друзьям, сообщает "Интерфакс".

В результате чего именно погиб Дэвид Бауэрнфайнд не поясняется. Известно, что мужчина находился на отдыхе со своей семьей.