Скандальный матч с оскорблениями украинца Зозули доиграют без зрителей

Королевская испанская футбольная федерация вынесла вердикт по скандальному матчу второго дивизиона чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете". Встреча будет доиграна позже и пройдет без зрителей.

Ранее поединок был прерван и не доигран из-за многочисленных оскорблений украинского полузащитника "Альбасете" Романа Зозули болельщиками "Райо". Те выкрикивали в его адрес оскорбительные речевки, обвиняя украинца в нацистских взглядах.

Теперь команды доиграют матч – им предстоит сыграть второй тайм. Конкретная дата проведения доигровки станет известна позже. Кроме того, как сообщает Чемпионат.Com, "Райо Вальекано" – принимающую сторону, оштрафовали на 18 тысяч евро и частичное закрытие трибун на два ближайших матча.