КХЛ. "Динамо" обыграло "Барыс", "Спартак" выиграл у "Трактора"

Пятничная программа "регулярки" КХЛ завершалась двумя матчами: в Нур-Султане "Барыс" встречался с московским "Динамо", а в Челябинске "Трактор" на своей площадке принимал столичный "Спартак".

Динамовцы добились непростой волевой победы в столице Казахстана. По итогам первого периода бело-голубые вели 2:0 – голами отличились Владимир Брюквин и Дмитрий Яшкин. Однако вскоре Дастин Бойд, Антон Сагадеев и Роман Старченко переломили ход встречи – впереди уже был "Барыс". Впрочем, динамовец Андре Петерссон смог перевести матч в овертайм, а Вадим Шипачев вырвал победу для москвичей.

Отметились выездным успехом и хоккеисты "Спартака". Но победа над хабаровчанами далась им не так натужно, как у "Динамо". Красно-белые тоже проигрывали, но довели матч до победы со счетом 5:2. Голами за столичный клуб отличились Патрик Херсли, Денис Кокарев, Мартиньш Карсумс, Яков Рылов и Робин Ганэл. У "Трактора" забивали Дмитрий Калини и Вячеслав Основин.