55-секундный полет: рассказы пассажиров и первые версии крушения лайнера в Алма-Ате

В больницах Алма-Аты врачи борются за жизни восьми пассажиров упавшего самолета авиакомпании Bek Air, в том числе за жизни двух детей — они в крайне тяжелом состоянии. Власти Казахстана подтвердили, что среди 12 погибших и командир судна. Лайнер пропал с экранов радаров спустя всего лишь минуту после сложнейшего взлета.

Столичный аэропорт города Нур-Султан — главный транспортный узел Казахстана. Традиционно он особенно загружен именно в канун праздников. Люди целыми семьями летят к своим родственникам. Именно сюда направлялся утренний рейс из Алма-Аты. Через минуту после взлета борт пропал с радаров.

На кадрах с места крушения видно, что судно полностью разрушено: оторван нос и киль, вырвана обшивка фюзеляжа, подломлены крылья. Трагический полет продолжался ровно 55 секунд. Судя по записи переговоров диспетчеров, борт начал взлет в штатном режиме. В это время к посадке на эту же полосу уже готовился другой самолет. Когда связь с самолетом Fokker-100 была потеряна, диспетчер подал сигнал тревоги другим лайнерам.

Последние мгновения можно проследить по системе радаров. При взлете судно несколько раз ударилось о полосу, зацепило ограждение и рухнуло на расстоянии километра от аэропорта, врезавшись в недостроенный двухэтажный дом.

"Подкинуло вверх, а потом был удар об землю. Потом самолет еще раз подкинуло вверх и опять ударило об землю. В этот момент начали все кричать, самолет начало в разные стороны качать", — говорит Евгений Гулгавый, пассажир рейса Z9 2100.

На место крушения сразу выехали машины скорой помощи, МЧС и пожарные. Помощь пострадавшим оказывали и спасатели, и выжившие пассажиры. Сильнее всего пострадали те, кто находился в носовой части самолета. Предприниматель Аслан чудом остался жив. Все потому, что сидел в 15 ряду. Предыдущие 14 обрушились прямо на его глазах.

- С правой стороны было открыто уже аварийное окно. И мы начали уже лезть через него на крыло. Крыло было очень скользкое. Все, кто туда выходил, сразу падали. Я тоже упал, повредил колено. Мужчины все молодцы, все начали помогать.

Сродни новогоднему чуду и история Бауржана Самена. Он прилетел в Алма-Ату по делам за день до крушения, и уже купил обратный билет на тот самый рейс. Но по стечению обстоятельтсв дела не закончились, и на самолет он не успел.

"Я действительно в шоке, насколько я родился в рубашке. Можно сказать, что сегодня у меня второй день рождения", — говорит предприниматель Бауржан Самен.

На борту в момент крушения находилось 98 человек. Сообщается о 12 погибших. Среди них журналистка издания Informburo.kz Дана Круглова. Ей было 35 лет. Как рассказали коллеги, она до последнего сомневалась, лететь или нет. В Алма-Ате были запланированы рабочие встречи. Но Дана хотела встретить Новый год с родителями в Нур-Султане и все-таки села на рейс.

"Она брала самые сложные темы, пыталась разобраться в них и дать максимально объективную картину. Так как Дана описывала события, рассказывала о людях, наверное, не мог сделать никто другой. Она была очень талантливой", — вспоминает Михаил Дорофеев, главный редактор интернет-издания.

А эти кадры облетели все местные телеканалы: полицейский вытаскивает из-под обломков годовалого младенца и бежит с ним к медикам.

Пострадавших направили в больницы города. Сообщается о 49 госпитализированных, 18 человек в тяжелом состоянии, среди них есть дети.

"В прилегающей к аэропорту больнице шестеро раненых, все находятся в реанимации. В детской неотложной помощи находятся сейчас 19 человек", — сообщил Тлеухан Абилдаев, руководитель управления охраны общественного здоровья Алма-Аты.

Среди основных версий причин катастрофы эксперты называют техническую неисправность и ошибку пилотов.

"Самолет дважды при взлете коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилотов, либо это техническая причина — это уже установит специальная комиссия", — рассказал Рома Скляр, заместитель премьер-министра Республики Казахстан.

Самолет модели Fokker-100 производится с 1997 года. Максимальная вместимость 100 пассажиров. Лайнер, потерпевший крушение, эксплуатировался 23 года. На данный момент все вылеты самолетов этой модели приостановлены. В местных СМИ прошла информация о том, что на компанию-перевозчика наложены американские санкции, из-чего она не могла закупать необходимые комплектующие.

В аэропорту Нур-Султана сотни людей пытаются сдать билеты на рейсы Bek Air, но представители авиакомпании пока отказываются их принимать. У касс образовались очереди.

28 декабря в Казахстане объявлено днем общенационального траура. Соболезнования родным и близким погибших направили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер нации Нурсултан Назарбаев.