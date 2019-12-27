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27 декабря 201921:04 Марина Громова

Дело не в детях, а в деньгах: хоккеист Никита Зайцев не готов отдавать экс-супруге детей

Дело не в детях, а в деньгах: хоккеист Никита Зайцев не готов отдавать экс-супруге детей

Адвокаты хоккеиста НХЛ Никиты Зайцева намерены подать апелляцию на решение Кунцевского суда — он разбирался в семейном конфликте между спортсменом и его бывшей женой. Они никак не могли договориться, с кем будут жить их дочери. Дело даже дошло до обвинений в похищении. Сейчас суд встал на сторону матери, дети должны остаться с ней. Можно ли в этом деле ставить точку?

После заседания защитник канадского "Оттава Сенаторсз" Никита Зайцев вышел явно расстроенным. Вопросы журналистов он игнорировал. Кунцевский районный суд принял решение не в пользу отца.

"Детей оставили со мной. Место жительства определили со мной. Я на радостях хотела ехать забирать детей, но, тем не менее, созвонилась с Никитой. Он сказал, что препятствовать не собирается, но до вступления решения в законную силу детей отдавать не собирается", — рассказала бывшая супруга хоккеиста Маргарита Готовцева.

Девочки по-прежнему живут с родителями Никиты. По словам дедушки Игоря Зайцева, о маме даже не вспоминают: "Дети изначально прописаны у нас, у Никиты. Мама их категорически отказалась у себя прописывать. Детский сад оплачивает Никита. Девчонки социальный пакет имеют у нас".

На заседание суда Зайцев специально прилетел из Канады. Как говорит адвокат, с дочерьми Никита проводит все свободное время — его много, потому что недавно хоккеист получил травму. На кадрах действительно видно гипс. Но, по другой информации, сегодня же утром, 27 декабря, Никита улетел обратно. "Мне стали приходить сообщения от подписчиков, что видели Никиту в аэропорту Домодедово сегодня рано утром. И я, конечно, не могу никак подтвердить или опровергнуть данную информацию, но, тем не менее, она была. Наверное, тоже неспроста, что его номер недоступен — человек в полете, скорее всего, находится", — поделилась Маргарита Готовцева.

Развод нельзя было назвать громким до того момента, как в сети появилось видео того, как хоккеист якобы похитил своих же детей. После того он заподозрил бывшую жену в жестком обращении с ними.

По мнению родителей Никиты, в центре внимания не дети, а деньги. Маргарита требовала выплату алиментов в размере трех миллионов рублей в месяц. Суд удовлетворил требования частично — 500 тысяч на детей и еще 150 тысяч Маргарите. По словам дедушки, совсем недавно Никита предложил Маргарите приехать, пообщаться с детьми, но она не приехала.

"Сегодня я ездила рано утром в Бутово в дом к родителям Никиты. Я стучалась в дверь, я звонила в звонок, мне никто не открыл. Мне ответил незнакомый какой-то голос, сказал, что в доме никого нет, сказал, что больше не даст никакой информации и что в принципе я могу уезжать", — прокомментировала ситуацию Готовцева.

Обеим сторонам предстоит еще раз встретиться в суде. Адвокаты Никиты Зайцева собираются подать апелляцию.

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