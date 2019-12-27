Тема:

Умерла Галина Волчек 32 минуты назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
27 декабря 201921:20 Дмитрий Кайстро

Кариатида в искусстве: коллеги скорбят о Галине Волчек

Кариатида в искусстве: коллеги скорбят о Галине Волчек

Художественного руководителя "Современника" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Марка Захарова. Галина Борисовна только 19 декабря отпраздновала 86-й день рождения, а через несколько дней ее госпитализировали с пневмонией. Когда ее не стало, в театре шла пьеса "Анархия". Зрителям о трагической новости объявил со сцены Сергей Гармаш.

Великая современница эпохи Галина Борисовна Волчек обожгла своим дарованием долгое художественное время и в нем, в этом времени, сердца миллионов зрителей. Ее наследие как прививка культуры, дающая нравственный иммунитет от пошлости, лжи и цинизма века. Оттого, наверное, столько людей с самого утра шли сегодня к "Современнику". Оставляли букеты цветов на сырых каменных ступенях.

"Театр потерял очень многое. Это я так скажу... Ведь она более 40 лет руководила театром. Галина Борисовна, русской культуре, русскому театру будет очень вас не хватать", — говорит Юрий Соломин, народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического малого театра.

Весть о невосполнимой утрате пришла в театр, когда шел спектакль. Артисты были на сцене. И после окончания так и не смогли выйти на поклон — плакали за кулисами. Тяжелую новость зрителям объявил Сергей Гармаш.

Ее имя отныне и навсегда неразрывно связано теперь с самим понятием русского театра, чьим духом в незримом и нематериальном смысле она была и останется всегда. Ее талант давно часть национального кода.

"Она всю свою жизнь пронесла и свято защищала те заветы, которые оставили нам наши великие учителя. И в кино, и в театре. Создавая замечательные роли, она всегда была верна этим законам и этим заветам", — вспоминает народный артист СССР Олег Басилашвили.

На легендарной сцене Галина Борисовна поставила более 30 спектаклей. Многие десятилетия им рукоплескали десятки тысяч зрителей.

"Она была невероятно точным человеком в исследовании другого человека. Ее поддержка была неоценима. Она так поддерживала наш коллектив и школу, как не поддерживал никто", — отметил Владимир Машков, народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова.

Она умела найти контакт с каждым. Терпела и прощала обиды, нередкие актерские капризы, в том числе, и от любимых ее артистов. Например, от Нееловой, Ахеджаковой и Яковлевой, которые однажды втроем отказались играть в спектакле "Враги: история любви". Главную роль тогда получила Чулпан Хаматова.

"Вот эти вот полярные качества — большой руководитель и при этом хрупкая женщина — делали из нее неповторимого и очень правильного художественного руководителя. Она действительно была мамой для всех", — говорит народная артистка России Чулпан Хаматова.

"И требовательность материнская, и требовательность режиссерская очень сочетались в ней", — рассказал Римас Туминас, художественный руководитель Государственного академического театра имени Е. Вахтангова.

Именно Галине Борисовне было суждено вывести театр с Чистых прудов на международную орбиту, поставив "Эшелон" Рощина на сцене в Хьюстоне с удивительным чувством времени и смелостью в поиске новаторских идей.

"Галина Борисовна из самых мощных и крупных строителей театра. Мне посчастливилось, и я еще студентом начал работать в "Современнике", — поделился Иосиф Райхельгауз, народный артист России, художественный руководитель московского театра "Школа современной пьесы".

На тонком уровне она умела управлять душой затихших залов — то, что Станиславский называл "вольтовой дугой", когда энергия идет со сцены в зал и возвращается обратно. И здесь Галине Волчек не было равных.

"Для меня она в искусстве кариатида! Это женская фигура, которая в Греции заменяла колонну. Так вот, она по-своему была той кариатидой, которая держала на протяжении многих лет небо искусства", — говорит Елена Санаева, заслуженная артистка РСФСР.

Прощаться с Галиной Борисовной будут в ее родном театре. Похоронят народную артистку Советского Союза и художественного руководителя "Современника" на Новодевичьем кладбище столицы.

Ранее по теме

Сейчас

19:15

На авиазаводе в Канзасе прогремел взрыв

18:57

Сестра Джорджа Майкла найдена мертвой

17:30

Фигуристка Алена Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе

17:00

Офис Зеленского пообещал интервью российскому информагентству

16:33

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности

16:26

Поножовщину в московском монастыре удалось предотвратить

15:12

Фигурист Дмитрий Алиев впервые выиграл чемпионат России

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

55-секундный полет: рассказы пассажиров и первые версии крушения лайнера в Алма-Ате

55-секундный полет: рассказы пассажиров и первые версии крушения лайнера в Алма-Ате

59 минут назад
Кариатида в искусстве: коллеги скорбят о Галине Волчек

Кариатида в искусстве: коллеги скорбят о Галине Волчек

31 минута назад
Сестра Джорджа Майкла найдена мертвой

Сестра Джорджа Майкла найдена мертвой

2 часа назад
Фигуристка Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе

Фигуристка Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе

4 часа назад
Участники проекта "Северный поток-2" избегут санкций, если свернут работы до 20 января

Участники проекта "Северный поток-2" избегут санкций, если свернут работы до 20 января

18 минут назад
Путин подарил школьнице из Обнинска ретривера для терапии

Путин подарил школьнице из Обнинска ретривера для терапии

5 часов назад
"Нужно нажать на кнопку паузы": Мадонна снова отменила концерт из-за сильных болей

"Нужно нажать на кнопку паузы": Мадонна снова отменила концерт из-за сильных болей

4 часа назад
Офис Зеленского пообещал интервью российскому информагентству

Офис Зеленского пообещал интервью российскому информагентству

4 часа назад
Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре

Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре

8 часов назад
В "Прямом эфире" вспомнили самые значимые события уходящего года

В "Прямом эфире" вспомнили самые значимые события уходящего года

3 часа назад
В Москве мужчина порезал сам себя, когда его пытался остановить охранник монастыря

В Москве мужчина порезал сам себя, когда его пытался остановить охранник монастыря

5 часов назад
В свой юбилей легендарная Лариса Латынина рассказала о гимнастике советских времен

В свой юбилей легендарная Лариса Латынина рассказала о гимнастике советских времен

7 часов назад
Как Владимир Путин любит отмечать Новый год? Спойлер: скромно

Как Владимир Путин любит отмечать Новый год? Спойлер: скромно

4 часа назад
Мир, в котором сбываются мечты: смотрите 29 декабря финал "Синей птицы"

Мир, в котором сбываются мечты: смотрите 29 декабря финал "Синей птицы"

1 час назад
Болезни печени: симптомы заболеваний

Болезни печени: симптомы заболеваний

26.12.2019 17:29
На телеканале "Россия" зрителей ждут Новогодние приключения

На телеканале "Россия" зрителей ждут Новогодние приключения

26.12.2019 16:57
"Тайны следствия. Прошлый век": что скрывают роскошные стены дворцов

"Тайны следствия. Прошлый век": что скрывают роскошные стены дворцов

26.12.2019 13:55
Русская деревня вместо кушетки психотерапевта: тайная операция "Холоп" начинается

Русская деревня вместо кушетки психотерапевта: тайная операция "Холоп" начинается

26.12.2019 11:47
Эксклюзив! Смотрите фрагмент фильма "Одесский пароход" Сергея Урсуляка

Эксклюзив! Смотрите фрагмент фильма "Одесский пароход" Сергея Урсуляка

25.12.2019 14:11
Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

Новый год начнется с потопа: "Вторжение" выходит в широкий прокат

24.12.2019 12:15
Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

Нужна помощь: Аделину Хасанову спасет операция

23.12.2019 08:30
Икра без правил: как подделывают любимый деликатес

Икра без правил: как подделывают любимый деликатес

15 минут назад
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

17 минут назад
Дело не в детях, а в деньгах: хоккеист Никита Зайцев не готов отдавать экс-супруге детей

Дело не в детях, а в деньгах: хоккеист Никита Зайцев не готов отдавать экс-супруге детей

47 минут назад
Заключительный каприз декабря: эстафету осадков в Москве примет мокрый снег

Заключительный каприз декабря: эстафету осадков в Москве примет мокрый снег

48 минут назад
В Черногории тысячи верующих протестуют против нового закона о церкви

В Черногории тысячи верующих протестуют против нового закона о церкви

58 минут назад
В прокуратуру возвращено дело о хищении 330 миллионов рублей у "Роскосмоса"

В прокуратуру возвращено дело о хищении 330 миллионов рублей у "Роскосмоса"

2 часа назад
На авиазаводе в Канзасе прогремел взрыв

На авиазаводе в Канзасе прогремел взрыв

2 часа назад
Скандальный матч с оскорблениями украинца Зозули доиграют без зрителей

Скандальный матч с оскорблениями украинца Зозули доиграют без зрителей

2 часа назад
Финансовый директор крупной сети пиццерий погиб в результате несчастного случая

Финансовый директор крупной сети пиццерий погиб в результате несчастного случая

2 часа назад
Самарский Минздрав: геям не запрещено быть донорами крови

Самарский Минздрав: геям не запрещено быть донорами крови

3 часа назад
Ребенок начал выходить: таксист принял роды у женщины на обочине дороги

Ребенок начал выходить: таксист принял роды у женщины на обочине дороги

3 часа назад
По две кошки в день: как МЧС спасает животных

По две кошки в день: как МЧС спасает животных

4 часа назад
Hot or Not: 7 альтернатив новому Kia Seltos в России

Hot or Not: 7 альтернатив новому Kia Seltos в России

4 часа назад
Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности

5 часов назад
"Русский Прадо" получит электрический "ручник" с функцией Autohold

"Русский Прадо" получит электрический "ручник" с функцией Autohold

5 часов назад
Итоги 2019 года: самые странные и удивительные исследования

Итоги 2019 года: самые странные и удивительные исследования

5 часов назад
Российский аналог Apple Pay хотят сделать обязательным для смартфонов

Российский аналог Apple Pay хотят сделать обязательным для смартфонов

5 часов назад
На ком зарабатывают художники Арбата. Рейтинг мировых звезд

На ком зарабатывают художники Арбата. Рейтинг мировых звезд

6 часов назад
Автомобили шпионят за владельцами: вот какие персональные данные можно украсть

Автомобили шпионят за владельцами: вот какие персональные данные можно украсть

7 часов назад
"Жги, Маруся!" Захарова станцевала рок-н-ролл на корпоративе в МИДе

"Жги, Маруся!" Захарова станцевала рок-н-ролл на корпоративе в МИДе

8 часов назад
8 проблем, преследующих американских миллениалов на пороге 2020-х

8 проблем, преследующих американских миллениалов на пороге 2020-х

10 часов назад
Важно: в России появится новый большой штраф для автомобилистов

Важно: в России появится новый большой штраф для автомобилистов

11 часов назад
Джон вместо Иоанна: РПЦ изменила правила крещения

Джон вместо Иоанна: РПЦ изменила правила крещения

12 часов назад
Aurus начнет выпускать более "доступный" лимузин Senat (фото)

Aurus начнет выпускать более "доступный" лимузин Senat (фото)

26.12.2019 18:28
"Кошечки Собачки": новый российский, яркий и добрый мультсериал для малышей

"Кошечки Собачки": новый российский, яркий и добрый мультсериал для малышей

26.12.2019 18:11
Фильм-катастрофа "Огонь": премьера тизер-трейлера

Фильм-катастрофа "Огонь": премьера тизер-трейлера

25.12.2019 13:04
В "Зарядье" покажут спектакль "Игра в мюзикл"

В "Зарядье" покажут спектакль "Игра в мюзикл"

25.12.2019 09:10
"Развалюха вместо квартиры". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

"Развалюха вместо квартиры". Смотрите в эти выходные расследование Эдуарда Петрова

23.12.2019 19:39

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку