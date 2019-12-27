Кариатида в искусстве: коллеги скорбят о Галине Волчек

Художественного руководителя "Современника" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Марка Захарова. Галина Борисовна только 19 декабря отпраздновала 86-й день рождения, а через несколько дней ее госпитализировали с пневмонией. Когда ее не стало, в театре шла пьеса "Анархия". Зрителям о трагической новости объявил со сцены Сергей Гармаш.

Великая современница эпохи Галина Борисовна Волчек обожгла своим дарованием долгое художественное время и в нем, в этом времени, сердца миллионов зрителей. Ее наследие как прививка культуры, дающая нравственный иммунитет от пошлости, лжи и цинизма века. Оттого, наверное, столько людей с самого утра шли сегодня к "Современнику". Оставляли букеты цветов на сырых каменных ступенях.

"Театр потерял очень многое. Это я так скажу... Ведь она более 40 лет руководила театром. Галина Борисовна, русской культуре, русскому театру будет очень вас не хватать", — говорит Юрий Соломин, народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического малого театра.

Весть о невосполнимой утрате пришла в театр, когда шел спектакль. Артисты были на сцене. И после окончания так и не смогли выйти на поклон — плакали за кулисами. Тяжелую новость зрителям объявил Сергей Гармаш.

Ее имя отныне и навсегда неразрывно связано теперь с самим понятием русского театра, чьим духом в незримом и нематериальном смысле она была и останется всегда. Ее талант давно часть национального кода.

"Она всю свою жизнь пронесла и свято защищала те заветы, которые оставили нам наши великие учителя. И в кино, и в театре. Создавая замечательные роли, она всегда была верна этим законам и этим заветам", — вспоминает народный артист СССР Олег Басилашвили.

На легендарной сцене Галина Борисовна поставила более 30 спектаклей. Многие десятилетия им рукоплескали десятки тысяч зрителей.

"Она была невероятно точным человеком в исследовании другого человека. Ее поддержка была неоценима. Она так поддерживала наш коллектив и школу, как не поддерживал никто", — отметил Владимир Машков, народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова.

Она умела найти контакт с каждым. Терпела и прощала обиды, нередкие актерские капризы, в том числе, и от любимых ее артистов. Например, от Нееловой, Ахеджаковой и Яковлевой, которые однажды втроем отказались играть в спектакле "Враги: история любви". Главную роль тогда получила Чулпан Хаматова.

"Вот эти вот полярные качества — большой руководитель и при этом хрупкая женщина — делали из нее неповторимого и очень правильного художественного руководителя. Она действительно была мамой для всех", — говорит народная артистка России Чулпан Хаматова.

"И требовательность материнская, и требовательность режиссерская очень сочетались в ней", — рассказал Римас Туминас, художественный руководитель Государственного академического театра имени Е. Вахтангова.

Именно Галине Борисовне было суждено вывести театр с Чистых прудов на международную орбиту, поставив "Эшелон" Рощина на сцене в Хьюстоне с удивительным чувством времени и смелостью в поиске новаторских идей.

"Галина Борисовна из самых мощных и крупных строителей театра. Мне посчастливилось, и я еще студентом начал работать в "Современнике", — поделился Иосиф Райхельгауз, народный артист России, художественный руководитель московского театра "Школа современной пьесы".

На тонком уровне она умела управлять душой затихших залов — то, что Станиславский называл "вольтовой дугой", когда энергия идет со сцены в зал и возвращается обратно. И здесь Галине Волчек не было равных.

"Для меня она в искусстве кариатида! Это женская фигура, которая в Греции заменяла колонну. Так вот, она по-своему была той кариатидой, которая держала на протяжении многих лет небо искусства", — говорит Елена Санаева, заслуженная артистка РСФСР.

Прощаться с Галиной Борисовной будут в ее родном театре. Похоронят народную артистку Советского Союза и художественного руководителя "Современника" на Новодевичьем кладбище столицы.