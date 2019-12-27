Участники проекта "Северный поток-2" избегут санкций, если свернут работы до 20 января

Компании-подрядчики проекта "Северный поток-2" смогут избежать санкций США, но при условии, если свернут все работы до 20 января. Соответствующее заявление сделали в госдепартаменте Штатов.

Стороны должны немедленно продемонстрировать добросовестные усилия по сворачиванию своей деятельности, в противном случае по отношению к ним введут санкции. Сворачивание работ должно завершиться в течение тридцати дней после принятия закона, сообщает РИА Новости.

При этом в американском ведомстве напомнили, что государственный секретарь в течение шестидесяти дней подготовит отчет Конгрессу США, в котором будет приведен анализ тех, кто нарушает закон.

Проект "Северный поток-2" подразумевает строительство двух ниток газопровода, общая мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Участниками проекта являются европейские компании.

Министерство энергетики России ожидает запуска "Северного потока-2" до конца 2020 года. С соответствующим заявлением выступил представитель ведомства Александр Новак.



20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год. Он обязывает администрацию страны ввести санкции в отношении России.