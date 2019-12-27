Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете. Это связано с ее неявками на судебные заседания. Данную информацию подтвердил адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей по делу стороны.

Елена Батурина обвиняется в клевете по части 1 статьи 128.1 Уголовного кодекса России. Дело возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, который является финансовым управляющим в деле о банкротстве брата разыскиваемой Виктора.

Как сообщает ТАСС, дело о клевете может рассматриваться в суде в отсутствии обвиняемого. В данном случае суд в Калмыкии усмотрел в неявке вдовы Лужкова пренебрежение. В настоящее время постановление о розыске не вступило в силу и может быть обжаловано, поскольку еще должно поступить для исполнения в МВД. Дмитрий Савочкин выразил надежду на то, что Елена Батурина явится в суд добровольно.

Представитель разыскиваемой Геннадий Теребков прокомментировал уголовное дело о клевете. Он считает, что за уголовным преследованием предпринимательницы могут стоять структуры инвестиционной компании А1 Михаила Фридмана. Теребков отметил, что действия оппонентов Батуриной можно назвать "грязной пиар-кампанией", которую развернули сразу же после смерти ее мужа, сообщает РИА Новости.

Представитель вдовы Лужкова заявил, что постановление о розыске незаконно, потому оно будет обжаловано. Также готовится заявление в квалификационную коллегию судей.

Уголовное дело о клевете возбуждено после того, как в ходе судебной тяжбы Батурина со своим братом утверждали, что Эренцен Манжеев пытался получить доступ к ее средствам посредством поддельных документов.