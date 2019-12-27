Сотрудники МЧС и прохожие спасли тонущего в Москве-реке мужчину

Спасатели вместе с прохожими вытащили мужчину из Москвы-реки, ему оказывается медицинская помощь.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-служба столичного главного управления МЧС РФ.

Отмечается, что ЧП случилось рядом с Раушской набережной Москвы.