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27 декабря 201922:16

Сотрудники МЧС и прохожие спасли тонущего в Москве-реке мужчину

Спасатели вместе с прохожими вытащили мужчину из Москвы-реки, ему оказывается медицинская помощь.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-служба столичного главного управления МЧС РФ.

Отмечается, что ЧП случилось рядом с Раушской набережной Москвы.

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