Берлин отказался оказывать Киеву военную поддержку

Германия ответила на просьбу Украины о предоставлении военной помощи отказом. Об этом рассказал глава украинского МИД Вадим Пристайко.

Он поблагодарил Берлин за финансовую поддержку, передает РИА Новости. Пристайко рассказал, что, когда Киев попросил и военной помощи, его запрос был отвергнут. При этом не уточняется, когда именно Украина обратилась к Германии со своей просьбой.

Пристайко надеется, что Берлин пересмотрит свою позицию в вопросе военной помощи. Он отметил, что перед Украиной стоит проблема "выживания как государства". ЕС и Германия много сделали для страны, но этого недостаточно, заявил он.

Западные страны передают на Украину списанное оружие и устаревшую технику, например, США послали Киеву два корабля Island, построенных в 1988 году и снятых с вооружения. Также Украина получила списанные американские фрегаты и датские катера. Также США поставили Украине 35 противотанковых ракетных комплексов FGM-148 и 210 ракет для них, но при этом было поставлено условие: эти вооружения нельзя использовать в Донбассе. Позже выяснилось, что все ракеты были с истекшим сроком эксплуатации двигателей.