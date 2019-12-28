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28 декабря 201901:39

В Сербии депутаты устроили драку в парламенте из-за событий в Черногории

В Сербии депутаты устроили драку в парламенте из-за событий в Черногории

В Сербии депутаты устроили потасовку в парламенте из-за событий в Черногории. Оппозиция посчитала, что власти слишком мягко реагируют на принятие в соседней стране скандального закона, направленного против Сербской православной церкви.

Православные опасаются, что власти Черногории воспользуются этим документом для того, чтобы отнять храмы и собственность у канонической церкви и передать все это раскольнической Черногорской церкви, хотя ее не признают в православном мире.

В самой Черногории полиция избила православного епископа. Это произошло во время акции протеста против закона, принятого накануне парламентом, сообщает телеканал "Россия 24".

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