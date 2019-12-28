Военно-морские силы России, Ирана и Китая проводят учения в Индийском океане

В Индийском океане начались совместные учения военно-морских сил России, Ирана и Китая. Отрабатывают противодействие террористам, морским пиратам и обеспечение региональной безопасности.

США стремятся создать коалицию в водах рядом с Ираном. Летом в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера, напоминает телеканал "Россия 24". США и Великобритания обвинили в этом Тегеран, однако никаких доказательств не предоставили.