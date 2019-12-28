Дэвид Мойес возглавит "Вест Хэм"

Шотландец Дэвид Мойес в ближайшее время будет назначен главным тренером лондонского "Вест Хэм". Мойес сменит на этом посту чилийца Мануэля Пеллегрини.

"Вест Хэм" неудачно провел первый круг и занимает тринадцатое место в английской премьер-лиге. Руководство решилось отправить в отставку Мануэля Пеллегрини.

Новым тренером "молотобойцев" станет шотландец Дэвид Мойес, уже работавший с лондонцами в 2018 году. Также Мойес известен п работе с "Престон Норт Энд", "Эвертоном", "Манчестер Юнайтед" и испанским "Реал Сосьедад".