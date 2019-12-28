Посол России в Польше был вызван в польский МИД

Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы. Президент назвал "сволочью и антисемитской свиньей" польского дипломата Юзефа Липски, поддержавшего Гитлера и его идею выслать евреев "на вымирание и уничтожение", напоминает телеканал "Россия 24".

Российский посол сообщил, что беседа в МИД была жесткой, но корректной. Андреев подчеркнул, что он изложил позицию России. "Нам есть что сказать на тему исторической политики", — отметил посол.