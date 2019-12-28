Чемпион Англии проиграл "волкам"

Матчем между "Вулверхэмптон Уондерерз" и "Манчестер Сити" завершился 19 тур английской премьер-лиги. Чемпионы Англии вели 2:0, но уступили с результатом 2:3.

Встреча началась неудачно для "Манчестер Сити". На 2 минуте был удален вратарь чемпионов Эдерсон, и тренеру "Сити" пришлось заменить нападающего Серхио Агуэро на второго голкипера Клаудио Браво. Но оставшись в меньшинстве, гости смели забить первый мяч. В ворота "волков" был назначен пенальти. Первый удар Рахима Стерлинга вратарь "Вулверхэмптона" Руй Патрисиу отразил, но последовала добавка – 0:1. В начале второго тайма Стерлинг забил второй мяч, и "Сити" повел в счете 2:0.

Однако "Вулверхэмптону" удалось спасти, казалось бы, проигранный матч. Сначала Адама Траоре сократил отставание в счете. За 8 минут до конца встречи Рауль Хименес замкнул прострел Траоре. А на 90 минуте капитан "волков" Мэтт Догерти отправил третий мяч в ворота Браво. "Манчестер" мог спастись в добавленное время, но удар Рахима Стерлинга пришелся в перекладину.

"Вулверхэмптон" выиграл 3:2, набрал 30 очков и вышел на пятое место. "Манчестер Сити" упустил шанс обогнать "Лестер" и выйти на вторую позицию. Чемпион с 38 очками занимает третье место и отстает от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков.