Ковальчук может стать одноклубником Овечкина

Российский нападающий Илья Ковальчук расторг контракт с клубом НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" и занят поисками нового клуба. Не исключено, что таким станет "Вашингтон Кэпиталз", где выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Интерес к олимпийскому чемпиону проявляют несколько клубов НХЛ. Согласно информации РИА Новости, "Вашингтон" готов предложить Ковальчуку контракт с зарплатой 700 тысяч долларов в год. Также в услугах 36-летнему российского нападающего проявляют "Бостон Брюинз", "Калгари Флэймз" и "Питтсбург Пингвинз".

Илья Ковальчук вернулся в НХЛ в 2018 году после пятилетней паузы и больше года отыграл за "Лос-Анджелес Кингз". Ранее россиянин играл за "Атланта Трешерз" и ""Нью-Джерси Дэвилз".