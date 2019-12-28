Увлекательная, энергичная, теплая: посол Британии описал Россию в трех словах

Лори Бристоу, британский посол в Москве, описал Россию в трех словах. На странице британского консульства в РФ в Facebook размещено видео, на котором Бристоу говорит о России так: "Увлекательная, энергичная, — и затем добавляет. – Последнее вас удивит – теплая".

Он отметил, что ему жаль покидать свой пост и он хотел бы остаться в России еще на четыре года. Также посол сказал, что, несмотря на непростые отношения между двумя странами, дипломаты достигли некоторых успехов.

3 января истекает срок посольских полномочий Бристоу. Его заменит Дебора Броннерт.