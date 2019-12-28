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28 декабря 201903:32

Киберэксперты: в 2020 году мир ожидает новая холодная война

Global Look Press

Новая холодная война начнется в мире в 2020 году. Она разразится в киберпространстве. Фейковые новости перед выборами станут интернет-трендом в политике, а компаниям и обычным людям надо опасаться старых угроз – фишинга и вирусов-вымогателей. Такой прогноз сделала IT-компания Check Point.

Как уточняют эксперты, кибератаки все чаще будут использоваться в качестве косвенных конфликтов между маленькими государствами, которые поддерживаются и финансируются большими странами, стремящимися расширять свои сферы влияния.

Также ожидается увеличение количества кибератак на коммунальные и другие критически важные инфраструктуры. Это связано с тем, что зачастую в сфере водоснабжения и электроснабжения используют устаревшие технологии.

В 2020 году прогнозируется увеличение количества числа целевых атак на органы власти, конкретные предприятия и организации сферы здравоохранения через мобильное вредоносное ПО и с помощью программ-вымогателей.

Ожидается, что в компаниях будет больше фишинга против сотрудников. Фишинг – кража конфиденциальной информации (паролей, информации из социальных сетей, данных банковских карт) через рассылку сообщений и электронных писем якобы от имени государственных и финансовых учреждений, а также соцсетей.

Как считают эксперты, еще одним трендом 2020 года станут поддельные новости во время предвыборных кампаний, передает РИА Новости. Перед выборами президента США в 2016 году началось массовое распространение фейковых новостей на основе искусственного интеллекта. Политическим противникам удалось достичь определенного успеха, создав специальные команды, способные писать и распространять ложные истории.

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