Джано Ананидзе сменит "Спартак" на "Денизлиспор"

Полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе проведет остаток сезона в турецком "Денизлиспоре". Речь идет об аренде 27-летнего футболиста.

Клубы близки к заключению арендного договора, согласно которого Джано в январе присоединится к "Денизлиспору". "Спартак" будет выплачивать часть зарплату грузинского футболиста. По окончанию чемпионата Турции Ананидзе вернется в расположение "Спартака".

Джано Ананидзе выступает за "Спартак" с 2009 года. За это время полузащитник сыграл в составе столичного клуба 146 матчей и забил 16 мячей. Джано дважды уходил в аренду в "Ростов" в сезоне 2013/14 и в "Крылья Советов" в прошлом чемпионате.