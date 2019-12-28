В новых банкоматах Сбербанка появилась функция возврата забытых денег

В новых банкоматах-ресайклерах Сбербанка введена функция возврата забытых денег. Это позволило сократить число таких случаев уже на 30 процентов.

В июне текущего года заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал журналистам, что постепенно банк будет переводить традиционные банкоматы на ресайклеры, позволяющие использовать средства, которые внесли клиенты, для выдачи наличных.

Как объяснили в кредитной организации, Сбербанк решил упростить жизнь клиентам даже в необычных ситуациях, и на банкоматах-ресайклерах был внедрен возврат забытых денег. Например, если клиент в банкомате заказал определенную сумму для снятия, а затем, отвлекшись, ушел и не взял деньги, банкомат заберет их обратно и автоматически зачислит на счет той карты, с которой проводилась операция снятия.

Также в банке напомнили, что внедрили функцию информирования клиента, который забыл карту в банкомате, с помощью SMS. Это привело к тому, что клиенты стали забывать свои карты в банкоматах в два раза реже.

К настоящему времени Сбербанк уже переоборудовал 40 процентов сети. Традиционные банкоматы заменили на банкоматы-ресайклеры, позволяющие получать и вносить до 300 купюр за один раз. Ожидается, что переход к банкоматам с функцией рециркуляции завершится в 2021 году.

Сегодня сеть Сбербанка состоит из 77 тысяч банкоматов по всей России, напоминает РИА Новости.