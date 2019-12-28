На подземной парковке в ЖК "Алые Паруса" произошел пожар, погибли два человека

На северо-западе Москвы два человека погибли в результате пожара в подсобке подземной парковки элитного жилого комплекса "Алые Паруса". О происшествии СМИ сообщил источник в экстренных службах.

Как уточняется, возгорание произошло в подсобке на наземной парковке жилого дома, расположенного по адресу Авиационная улица, дом 77, корпус 2.

Общая площадь пожара составила два квадратных метра. К настоящему времени огонь потушен, сообщает ТАСС.