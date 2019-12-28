В Казахстане наступил день траура по жертвам крушения лайнера Bek Air

В Казахстане — общенациональный траур в память о погибших в крушении самолета. ЧП случилось накануне в районе аэропорта Алма-Аты. Пассажирский борт авиакомпании Bek Air сразу после взлета пробил ограждение, врезался в строящийся дом и упал.

Погибли 12 человек, в том числе командир экипажа, передает телеканал "Россия 24". Десятки пассажиров находятся в больницах. Деятельность перевозчика и эксплуатацию самолетов Fokker 100 приостановили.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев распорядился выплатить компенсации пострадавшим и семьям погибших, а также проверить работу всех авиакомпаний страны и объектов авиационной инфраструктуры. Причины трагедии выясняет правительственная комиссия.