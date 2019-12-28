Россия и Украина продолжают переговоры по условиям транзита газа

Москва и Киев продолжают переговоры в Вене по транзиту газа. "Газпром" и "Нафтогаз" рассчитывают за эти выходные окончательно определиться с условиями нового договора по транзиту топлива в Европу через украинскую газотранспортную сеть.

Контракт заключают на 5 лет с возможностью продления. Среди ключевых условий: отказ сторон от существующих исков. Плюс — Украина не будет выдвигать новых претензий по старому договору. "Газпром" в ответ согласился выплатить "Нафтогазу" 2 миллиарда 900 миллионов долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Украинская сторона теперь берет на себя все риски тарифообразования. Пока не раскрывают главную интригу — плату за транзит. Ее должны привести в соответствие с правилами Евросоюза, сообщает телеканал "Россия 24".