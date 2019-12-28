Силы Тихоокеанского флота приведены в готовность из-за мощного циклона на Камчатке

Тихоокеанский флот приведен в готовность из-за мощного циклона на Камчатке. Дежурные силы обеспечат безопасную стоянку кораблей и подлодок, а при необходимости придут на помощь гражданским судам.

В регионе — снег с дождем и сильный ветер. Пик непогоды был накануне — выпало 60 процентов месячной нормы осадков. Спецтехника в эти дни работают круглосуточно. Проезд общественного транспорта в Петропавловске-Камчатском обеспечили, сейчас расчищают дворы, передает телеканал "Россия 24".

По прогнозам синоптиков, циклон ослабеет только в первых числах января.