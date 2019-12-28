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Авиакатастрофа в Алма-Ате 1 час назад

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28 декабря 201909:01

В МВД Казахстана назвали возможные версии крушения самолета Bek Air под Алматы

В МВД Казахстана назвали возможные версии крушения самолета Bek Air под Алматы

Следствие отрабатывает версии причин крушения самолета Fokker-100 авиаперевозчика Bek Air под Алматы. Среди основных называют погодные условия, техническую неисправность и ошибки пилотов. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы МВД Казахстана.

Был проведен осмотр взлетно-посадочной полосы. С самолета изъяли бортовой журнал и самописцы. В настоящее время специалисты продолжают осмотр района падения самолета.

Fokker-100, потерпевший крушение, был построен в 1996 году на заводе Fokker в Голландии и имел сертификат летной годности до 21 мая 2020 года, сообщает агентство "Интерфакс".

В пятницу, 27 декабря, после крушения самолета под Алматы авиационные власти Казахстана приняли решение о временной приостановке деятельности компании Bek Air и эксплуатации Fokker-100.

Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиаперевозчика Bek Air практически сразу после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным домом. В результате ЧП погибли 12 человек, в том числе командир самолета Марат Муратбаев, 67 человек получили травмы различной степени тяжести. Всего в момент происшествия на борту находились 93 человека и пять членов экипажа.

Ожидается, что правительственная комиссия представит предварительные выводы по факту случившегося к 10 января 2020 года.

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