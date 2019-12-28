Передача Малкина помогла "Питтсбургу" победить "Нэшвилл"

Завершились еще три матча регулярного чемпионата Национальной хоккей лиги. Во всех победы одержали гости.

"Питтсбург Пингвинз" оказался сильнее "Нэшвилл Предаторз" 5:2. Нападающий "пингвинов" Евгений Малкин точной передачей помог состояться четвертому голу. Теперь на счету Евгения 9 заброшенных шайб и 22 результативных паса.

Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" выиграл седьмой матч подряд. "Блюзмены" в дополнительное время оказались сильнее "Виннипег Джетс" 5:4. "Колорадо Эвеланш" дома уступил "Миннесоти Норт Старз" 4:6. У проигравших по голевому пасу сделали Никита Задоров и Валерий Ничушкин.