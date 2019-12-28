В Москве ожидается небольшой снег

28 ноября в Москве ожидается небольшой снегопад. Погода будет облачной, температура составит от плюс одного до минус одного градуса. Синоптики предупреждают о гололедице, передает ТАСС.

Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, атмосферное давление – 753 миллиметров ртутного столба.

В ночь на 29 ноября в столице может похолодать до минус пяти градусов, в Подмосковье – до минус восьми градусов.