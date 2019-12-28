Александр Овечкин пропустит матч звезд НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отказался от участия в "матче всех звезд НХЛ". Встреча пройдет 25 января в Сент-Луисе.

Болельщики избрали Овечкина капитаном дивизиона Метрополитан. Однако Александр, как и год назад, отказался от участия в традиционном шоу. Овечкин мотивировал свой отказ желанием лучше подготовиться к матчам за свой клуб. "Спасибо болельщикам, проголосовавшим за меня как за капитана. Я принял трудное трудное решение, но нужно прислушиваться к своему телу. Необходимо подготовиться ко второй половине сезона. Приходится сделать то, что лучше для меня и для моей команды".

Александр Овечкин семь раз принимал участие в "матче всех звезд". Из действующих игроков чаще в подобных встречах участвовал нападающий "Чикаго" Патрик Кейн – восемь раз.